Hikmet Karaman: "Penaltı olmasa, en azından 1 puan alabileceğimiz bir maçtı"

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Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk devre yedikleri golden önce takımın organize iyi bir atağa çıktığını, onu sonuçlandıramayınca kalelerinde golü gördüklerini dile getirirken, "Yediğimiz gole hemen cevap verdik ve mükemmel bir gol attık. Organize bir gol oldu." dedi.

Penaltıya kadar sahada denk bir oyun oynandığını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"2-1'den sonra da sahada 6 forvet olduk, hatta orta sahasız oynadık. Maçı çevirmek için tüm hücumcu oyuncuları oyuna kattık. Son pasları iyi değerlendiremedik. Rakibin de bu kadar hücumcuyla oynarken pozisyon bulması gayet normal. Penaltı olmasa en azından 1 puan alabileceğimiz bir maçtı. Penaltı olmasa oyuna girecek oyuncular başka olacaktı, oyunumuz farklı olacaktı. Artık bu maç geride kaldı. Milli maç arasını iyi şekilde değerlendireceğiz."