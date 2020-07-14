MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriHidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
GeriBasketbol Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 17:31,Son Güncelleme:

Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Abone Olgoogle-news

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, 15 Temmuz 2016'nın, Türk milletinin hainlere karşı demokrasi destanı yazdığı tarih olarak hafızalara kazındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz o akşam alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmasına rağmen; milli iradeye, cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. FETÖ'nün bağımsızlığımıza ve refahımıza yönelik saldırısı, aziz milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kahramanca direnişiyle bertaraf edilmiştir. Demokrasi için meydanlara dökülen genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle milyonlar; kardeşliğimizin, birliğimizin ve aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Bu düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü gönülden kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum."

Hidayet Türkoğlundan 15 Temmuz mesajı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle