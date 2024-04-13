Hezimet sonrası Liverpool'u topa tuttular: Klopp’un partisi bitti

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Liverpool’un Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Atalanta’ya 3-0 yenilmesinin ardından İngiliz basını, futbolcuları ve teknik direktör Klopp’u yaylım ateşine tuttu:
· Daily Mail: Klopp için parti bitti. Liverpool taraftarları Dublin’e uçuşları iptal etti!
· Mirror: Liverpool’un Avrupa umutları ince bir ipte asılı. Klopp ve ekibi kabus gecesi yaşadı.
· Independent: Liverpool şok bir yenilgiye alırken Atalanta’yı küçümsemenin bedelini ödedi.
· The Guardian: Atalanta Klopp’a darbe vurdu.