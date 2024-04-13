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Hezimet sonrası Liverpool'u topa tuttular: Klopp’un partisi bitti

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#Liverpool#Atalanta#Avrupa Ligi
Hezimet sonrası Liverpoolu topa tuttular: Klopp’un partisi bitti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 00:44

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde konuk ettiği Atalanta'ya 3-0 mağlup olarak tur şansını mucizelere bırakan Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp ve futbolculara büyük eleştiri vardı.

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Liverpool’un Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Atalanta’ya 3-0 yenilmesinin ardından İngiliz basını, futbolcuları ve teknik direktör Klopp’u yaylım ateşine tuttu:

· Daily Mail: Klopp için parti bitti. Liverpool taraftarları Dublin’e uçuşları iptal etti!

· Mirror: Liverpool’un Avrupa umutları ince bir ipte asılı. Klopp ve ekibi kabus gecesi yaşadı.

· Independent: Liverpool şok bir yenilgiye alırken Atalanta’yı küçümsemenin bedelini ödedi.

· The Guardian: Atalanta Klopp’a darbe vurdu.

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#Liverpool#Atalanta#Avrupa Ligi

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