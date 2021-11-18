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Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç: "Gruplardan birinci çıkmak istiyoruz"

#Uğur Kılıç#Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı#Dünya Şampiyonası Elemeleri

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, öncelikle A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başarısına odaklandıklarını belirterek, "Dünya Şampiyonası finallerine katılmak için ilk hedefimiz gruplardan birinci çıkmak." dedi.

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Uğur Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millilerin 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki maçlarını devam ettiğini hatırlatarak, "Eskişehir'de yapılan ilk maçımızda Kosova'yı 25-23 yendik. Deplasmanda yaptığımız ikinci maçımızda ise Yunanistan'a 24-20 mağlup olduk. Yine de umutlu, dinamik ve heyecanlıyız." diye konuştu.

22 Ocak tarihine kadar 6 maç daha yapacaklarını aktaran Kılıç, "Bunların ikisi Rum kesimiyle. Önümüzde çok ciddi bir maç periyodu var. Çok hızlı bir periyot. Biz milli takımızın motivasyonunun artması adına Dünya Şampiyonası finallerine katılmak için gruplardan birinci çıkmak istiyoruz. Ardından play-off'ta karşımıza çıkacak rakibi bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yönetimde kadınlarımıza yer verdik, sürekli projeler üreteceğiz"

Uğur Kılıç, federasyonun 5. Olağan Genel Kurulunda önemli bir destek sonucu seçildiğini anımsatarak, amaçlarının Türk hentbolüne hizmet olduğunu söyledi.

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Yeni yönetim kurulunda kadınlara da yer verdiklerini anlatan Kılıç, "Görevlendirmelerimiz yaptık. Çok genç ve enerjik bir yönetimimiz var. Yönetimde kadınlarımıza yer verdik, kurullarda da ayrıca yer vereceğiz. Bu bizi çok mutlu etti. Daha güçlü ve planlı bir şekilde ilerlemeyi devam edeceğiz." diye konuştu.

Proje odaklı çalışmalar yapacaklarını kaydeden Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projelerimize çok hızlı başladık. Önemli noktalarda önemli ziyaretler gerçekleştirdik. Örneğini Erasmus Plus Projeleriyle ilgili bir çalışma yaptık. Dışişleri Bakanlığı'mızın da destekleriyle bu projeyi inşallah bir an evvel hayata geçireceğiz. Bunların haricinde Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature) ile Yeşil Ofis Projemizi hayata geçireceğiz. Böylelikle federasyonumuzun hem İstanbul hem de Ankara'daki merkezimin yeşil ofis olması için ilk adımı atmış olacağız. Çocuklarımıza daha güzel daha yeşil bir dünya bırakmak adına bu tür çalışmalarda her zaman yer alacağız. Şu an başlangıç aşamasında. Sonuçlandığında inşallah sertifikamızla birlikte yine konuşuruz. Bu projeyle diğer federasyonlara da ayrıca örnek olmak istiyoruz."

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#Uğur Kılıç#Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı#Dünya Şampiyonası Elemeleri

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