Henry Onyekuru transferinde sıcak gelişme! Eşyalarını topladı ve imza an meselesi...

Galatasaray, son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırlamış ve mücadelden 0-0'lık beraberlikle ayrılarak zirve yarışında önemli bir yara almıştı.

Ezeli rakip Beşiktaş'a ligin zirvesini kaptıran sarı kırmızılılar, yeniden bu noktara gelebilmek için takviye yapmak istiyor ve gündemin 1 numaralı ismi Henry Onyekuru.

Daha önce Galatasaray'da şampiyonluk da elde eden Henry Onyekuru, 20 yıllık Kadıköy galibiyeti hasretine de son verilmesinde büyük rol oynamıştı.

SICAK GELİŞME YAŞANDI

Bununla beraber Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim'in Onyekuru'yu kendi evladı gibi gördüğü aktarılırken, konu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sezon başında bonservisinin bulunduğu Monaco'ya geri dönen Onyekuru, teknik direktör Niko Kovac tarafından tercih edilmemişti. Hatta iddialara göre Kovac, Onyekuru'ya 'ben olduğum sürece burada oynayamazsın' demişti.

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Monaco ile ilişiğini kesen ve çeşitli takımlarla görüşen Onyekuru, transferde duygusal davrandı ve Galatasaray'dan gelen teklifi 1 adım önde değerlendirdi.

Le Figaro'nun Foot Mercato ve RMC Sports'a dayandırdığı habere göre Onyekuru'nun ara transferde Galatasaray saflarına katılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

EŞYALARINI TOPLADI

Monaco'daki eşyalarını alan ve ülkesi Nijerya'da görüşmelerine devam eden Onyekuru'nun Galatasaray ve Monaco ile yaptığı anlaşmanın detayları da belli oldu.

BEKLENMEDİK SÖZLEŞME

Onyekuru, daha önceki Galatasaray serüvenlerinde 'satın alma opsiyonsuz' imza atmıştı. Ancak bu kez Galatasaray işi sıkı tuttu ve Monacolu yöneticilerle yaptığı görüşmeler neticesinde 'satın alma opsiyonlu kiralık' anlaşmaya vardı.

TECRİT KALKINCA GELECEK

Bununla beraber Onyekuru'nun şu anda corona virüsü olduğu ve Nijerya'da tecrit altında bulunduğu kaydedildi. Tecritin ardından yıldız futbolcunun transferi resmiyete dökmek için harekete geçeceği ifade edildi. (Fotomaç)

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