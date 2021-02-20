Henry Onyekuru: 'Sonuna kadar savaşan bir Galatasaray vardı'

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Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Henry Onyekuru ve Etebo, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Takımın iyi mücadele ettiğini dile getiren Onyekuru, "Bireysel olarak iyiyim. Takımın mücadelesi iyiydi. Alanya zor bir deplasman ama buraya 3 puan için gelmiştik. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaşan bir Galatasaray vardı. Önemli olan bu ruhu göstermiştik. Gösterdiğimiz için mutluyum" şeklinde konuştu.

ETEBO: 'ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET'

Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Etebo, "Bireysel performanslardan ziyade takım performansına odaklanmak lazım. Şampiyonluk yolunda aile gibi hareket ediyoruz. Ben iyi oynadım, hiç önemli değil. Başımızda hocamız, takım, personel olarak bir aile olarak mücadele ediyoruz. Buradan çok önemli 3 puanla ayrılıyoruz" dedi.

Etebo sözlerini, "Yedlin inanılmaz güzel bir asist yaptı. Ancak, güzel bir pas verirsiniz yine de gol olmaz. Ben gole de, asiste de aynı puanı veriyorum" ifadeleriyle tamamladı.