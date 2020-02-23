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GeriFutbol Henry Onyekuru: '20 yıl sonra galibiyet geldi, çok önemli!'
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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2020 - 23:58,Son Güncelleme:/

Henry Onyekuru: '20 yıl sonra galibiyet geldi, çok önemli!'

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Henry Onyekuru: '20 yıl sonra galibiyet geldi, çok önemli!'
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta son golü atan Henry Onyekuru, karşılaşmanın ardından konuştu.

Galatasaray'da 3-1'lik derbiye atığı gol ve kaçırdıklarıyla damgasını vuran Henry Onyekuru, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Nijaryalı oyuncu, önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, koça çok teşekkürler, golü atan oyunculara teşekkürler, taraftarlara teşekkürler. 10 dakikalık uzatmada taraftarlar tüm gücüyle baskıyı kurdu ve bize müthiş bir destek verdi. Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, 20 yıl sonra gelen galibiyet, bizim için çok önemli." dedi.

Henry Onyekuru: 20 yıl sonra galibiyet geldi, çok önemli

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