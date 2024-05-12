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Hem Bülent Uygun hem Çağdaş Atan kırmızı kart gördü

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#Süper Lig#Sivasspor#Başakşehir
Hem Bülent Uygun hem Çağdaş Atan kırmızı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 20:32

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kırmızı kart görerek ihraç edildi.

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Maçın ilk devresinin son dakikalarında gergin anlar yaşandı. Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ ile sözlü tartışma yaşayan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hakem Bahattin Şimşek tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Maçın ilk devresinin sona ermesinin ardından koridorda Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da kırmızı kart gördü. İki teknik adam da ikinci yarıyı localardan takip ediyor.

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#Süper Lig#Sivasspor#Başakşehir

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