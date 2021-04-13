HellRaisers CS:GO takımını dağıttı

HellRaisers, Nikolaj "⁠kalinka⁠" Rysakov’un kaptanlığındaki CS:GO takımlarını dağıttığını duyurdu. Litvanyalı oyuncu ve koç Rustam "⁠TsaGa⁠" Tsagolov da organizasyonla yolunu ayırdı. Dmitriy "⁠ProbLeM⁠" Martinov, Vadim "⁠Flarich⁠" Karetin ve Nikita "⁠JIaYm⁠" Panyushkin ise transfer listesine eklendi.

Karar, Şubat ayında takımın beşinci oyuncusunun takımdan ayrılarak yarattığı belirsizliğin ardından geldi. Guy "⁠anarkez⁠" Trachtman’ın organizasyonla girdiği bir aylık deneme sürecinin olumsuz sonuç vermesinin ardından takım ESEA Premier’de Kirill "⁠Gospadarov⁠" Gospadarov ile oynadı. Diğer turnuvalarda ise Bogdan "⁠xsepower⁠" Chernikov ve Nikita "⁠nitzie⁠" Prokhorov gibi isimlerle oynandı. Ancak takım bir türlü kesin bir kadro oluşturamadı.

Organizasyonun CEO’su Alex “Magician” Slabukhin, yeni karonun oluşturulduğunu ve detayların ilerleyen zamanlarda paylaşılacağını söyledi. Yapılacak detaylı açıklamayla birlikte takımın neden dağıtıldığı, neden yeni bir takıma ihtiyaç duyulduğu ve yeni kadronun detaylarının açıklanması bekleniyor.

HellRaisers’ın dağılmadan önceki son kadrosu şu şekilde:

Vadim "⁠Flarich⁠" Karetin

Russia Nikita "⁠JIaYm⁠" Panyushkin

Russia Dmitriy "⁠ProbLeM⁠" Martinov

Ukraine Dmitriy "⁠jR⁠" Chervak