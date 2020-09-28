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Futbol
DHA-Spor - İbrahim ALİOĞLU
Haber Giriş: 28.09.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Hellas Verona'da Mert Çetin ve Koray Günter rüzgarı!

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Hellas Verona'da Mert Çetin ve Koray Günter rüzgarı!
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İtalya Serie A’da 2’de 2 yaparak 6 puan toplayan ve kalesinde hiç gol göremeyen Hellas Verona’nın Türk stoperleri Mert Çetin ve Koray Günter performanslarıyla göz doldurdu.

Bu sezon başında Roma’dan transfer edilen milli stoper Mert Çetin ve geçen sezon da Verona forması giyen Koray Günter, ligin ilk maçında da gösterdikleri performansla beğeni kazandı.

Geçen sezon devre arasında Roma forması giyerken de Verona’dan teklif alan ancak sezonu Roma’da tamamlamak isteyen Çetin, süreklilik kazanmak ve transferi için istekli olunması nedeniyle Verona’nın teklifini kabul ettiğini söylerken Avrupa’da kalıcı olmayı hedefliyor.

Hellas Veronada Mert Çetin ve Koray Günter rüzgarı

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