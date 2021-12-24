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Hekimoğlu Trabzon'un adı artık 1461 Trabzon FK

#TFF 2. Lig#Hekimoğlu Trabzon#1461 Trabzon FK
Hekimoğlu Trabzonun adı artık 1461 Trabzon FK

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın ismi 1461 Trabzon FK olarak değişti.

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1461 Trabzon FK Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılından beri Hekimoğlu Trabzon FK adıyla mücadele eden kulübümüzün isminin 1461 Trabzon FK olarak değiştirilmesi kararını almış bulunmaktayız. Kulübümüz bundan sonraki süreçte yoluna 1461 Trabzon FK adıyla devam edecektir. Elde edeceğimiz sürekli başarılarda Trabzon’un fethinin tarihini de Türk futbol tarihine yazdıracak olmaktan büyük onur ve şeref duyacağız. Bu takım artık tüm Trabzonlular ve Trabzonsporluların takımıdır. Bu vesileyle söz konusu ‘1461 Trabzon’ ismini Türk futboluna ilk armağan eden Sayın Serkan Kılıç’a, kullanmamız konusunda onay veren Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu’na ve isim değişikliğini kabul eden Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine teşekkürlerimizi sunar, kararın Trabzon futboluna ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”

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#TFF 2. Lig#Hekimoğlu Trabzon#1461 Trabzon FK

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