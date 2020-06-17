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GeriFutbol Hector Bellerin'den Arsenal'in her galibiyeti için 3 bin ağaç!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 13:03,Son Güncelleme:

Hector Bellerin'den Arsenal'in her galibiyeti için 3 bin ağaç!

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Hector Bellerin'den Arsenal'in her galibiyeti için 3 bin ağaç!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 25 yaşındaki Hector Bellerin, bu sezon alacakları her galibiyet için 3 bin ağaç dikilmesine destek vereceğini açıkladı.

İspanyol futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent ekibinin kalan haftalarda alacağı her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağacın dikilmesine destek olacağını kaydetti.

Arsenal, sezonun kalan bölümünde Manchester City, Brighton, Southampton, Norwich City, Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, Liverpool, Aston Villa ve Watford ile karşılaşacak.

Londra ekibi, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.

 

Hector Bellerinden Arsenalin her galibiyeti için 3 bin ağaç

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