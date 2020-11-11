Hazırlık maçında rakibimiz Hırvatistan! A Milli Takımımız'a verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

TÜRKİYE

- Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynayacağımız 2 kritik maç öncesi Hırvatistan'ı Beşiktaş Park'ta konuk edeceğiz.

- Abdülkadir Ömür ve Gökhan Akkan aday kadrodan çıkartılırken, Altay Bayındır eklemesi yaptık. TD Şenol Güneş, Hırvatlar karşısında Uğurcan Çakır ile maça başlayacağını açıklarken, Mert Günok'u kesinlikle oynatmayacağını dile getirdi.

- Pazar günü oynayacağımız Rusya maçının önemi düşünülerek rotasyonlu bir kadroyla sahada olmamız şaşırtıcı olmaz.

- Savunmada Mert Çetin, orta alanda Orkun Kökçü ve Berkay Özcan görebiliriz.

HIRVATİSTAN

- Hırvatistan, Uluslar A Ligi 3. Grup'ta oynadığı ilk 4 maçta sadece 3 puan toplayabildi. Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları İsveç maçını kaybetmezlerse A Ligi'nde kalmaya devam edecekler.

- Kadrolarında Domagoj Vida ve Dario Melnjak gibi Süper Lig'den tanıdığımız isimler bulunuyor.

- Formda başladığı sezonda önce koronavirüs testi pozitif çıkan, ardından da sakatlık geçiren Andrej Kramaric aday kadroda yer almıyor.

- Milli takımı bıraktığını açıklayan Ivan Rakitic ve sakatlık dönüşü kendini zorlamayacak olan Ante Rebic de İstanbul'a gelmedi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız'ın oynadığı son 4 maçın tamamı "beraberlik" ile sonuçlandı.

- Hırvatistan'ın deplasmanda oynadığı son 5 maçın tamamında "karşılıklı gol" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 4 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye Kazanır" oldu!

%28'lik kesim Ay-Yıldızlılar'ın Uluslar Ligi maçları öncesi Hırvatlar'ı yeneceğini düşünüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Hırvatistan'ın 5 Eylül'de Portekiz'e farklı kaybettiği maçı hatırlayalım! Klas goller...