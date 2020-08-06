Hatayspor'da sözleşmesi biten Kubilay Sönmez takımdan ayrıldı

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İki senedir Hatayspor'umuzun formasını terleten, armamıza yakışır şekilde mücadele eden ve takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emekleri olan Kubilay Sönmez'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi