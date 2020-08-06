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GeriFutbol Hatayspor'da sözleşmesi biten Kubilay Sönmez takımdan ayrıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 22:56,Son Güncelleme:

Hatayspor'da sözleşmesi biten Kubilay Sönmez takımdan ayrıldı

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Hatayspor'da sözleşmesi biten Kubilay Sönmez takımdan ayrıldı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sözleşmesi sona eren Kubilay Sönmez'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İki senedir Hatayspor'umuzun formasını terleten, armamıza yakışır şekilde mücadele eden ve takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emekleri olan Kubilay Sönmez'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi

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