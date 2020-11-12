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Hatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Kuvvet ve dar alan çalışması...
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 saat sürdü.
Basına kapalı gerçekleşen idmanda, kuvvet ve dar alan çalışması yapıldı.
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