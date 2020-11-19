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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Hava topu çalışması...

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Hatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Hava topu çalışması...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması yaptı.

Ömer Erdoğan: Hatayspor olarak rahat bir sezon geçirmek istiyoruz...
Ömer Erdoğan: "Hatayspor olarak rahat bir sezon geçirmek istiyoruz..."

Atakaş Hatayspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

Hataysporda Rizespor hazırlıkları Hava topu çalışması...

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