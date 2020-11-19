Hatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Hava topu çalışması...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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