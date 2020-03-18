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Futbol
Haber Giriş: 18.03.2020 - 14:16,Son Güncelleme:/

Hatayspor’da, İstanbulspor mesaisi

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Hatayspor’da, İstanbulspor mesaisi
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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, 20 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Osman Çalğın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2, çabukluk, taktik ve dar alan çalışmasıyla tamamlandı.

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