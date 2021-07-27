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GeriFutbol Hatayspor'da Fatih Kuruçuk sakatlandı! 1.5 ay sahalardan uzak kalacak...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Fatih Kuruçuk sakatlandı! 1.5 ay sahalardan uzak kalacak...

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Hatayspor'da Fatih Kuruçuk sakatlandı! 1.5 ay sahalardan uzak kalacak...

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih'in sezon başı kampında sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Fatih Kuruçuk'un yapılan MR tetkiki ve muayenesi sonucunda sağ diz iç yan bağlarında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmış olup ortalama 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmüştür." ifadesine yer verildi.

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