Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzcespor'a elendi

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#Hatayspor#Düzcespor
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupasında Düzcespora elendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 21:16

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde TFF 2. Lig ekiplerinden Düzcespor’u konuk eden Hatayspor sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılarak kupaya veda etti.

Haberin Devamı

Hatayspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Düzcespor’a 2-0 mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada Kevin Varga ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert vurdu top yandan dışarı çıktı.

31. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşu sonrasında arkaya açılan topu Samet kontrol etti ve ceza sahasına pasının gönderdi. Topla buluşan Emre Gündoğdu da topu topu ağlara gönderdi. 0-1

63. dakikada Samet Eker’in sağdan yerden ortasına altı pas çizgisi üzerinde Timur Kosovalı dokundu ancak top arka direğin yanından auta çıktı.
64. dakikada Ruben Riberio ceza yayı sağından kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi, direk dibinde kaleci Ömer Faruk son anda topu kornere çeldi.

87. dakikada Çınar’ın ara pasında topla buluşan Hamit Kulya'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

Haberin Devamı

90+5. dakikada hızlı gelişen Düzcespor atağında Timur’un pasında topla buluşan Eren Karadağ meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

Stat: Hatay

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Göktuğ Hazar Erel xx

Hatayspor: Abdullah Yiğiter xx, Adekugbe xx, Falette x, Recep Yılmaz xx, Kamil Ahmet xx, Musa Çağıran xx, Aabid xx (Boudjemaa dk. 56 xx), Kevin Varga x (Christian Atsu dk. 56 xx), Sadık Baş x (Ruben Ribeiro dk. 46 xx), Dylan Saint-Louis xx (Sarper Çağlar dk. 83 ?), Ze Luis xx (Bertuğ Yıldırım dk. 72 x)
Yedekler: Yavuz Boyar, Vranjes, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Engin Can Aksoy

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Düzcespor: Ömer Faruk Ay xxx, Savaş Polat xx, Berkehan Biçer xxx, Osman Boz xxx, Samet Eker xxx, Eren Karadağ xxx, Emre Gündoğdu xxx (Kamil Güney dk. 79 xx) , Çınar Tarhan xx, Alperen Özşahin xx (Hamit Kulya dk. 74 xx), Timur Kosovalı xxx, İlkay İşler xx (Recep Kalkan dk. 60 xx)
Yedekler: İhsan Efe Çalış, Kağan Köroğlu

Teknik Direktör: Ercüment Çoşkundere

Goller: Emre Gündoğdu (dk. 31), Eren Karadağ (dk. 90+5) (Düzcespor)

Kırmızı kart: Falette (dk. 49) (Hatayspor)

Sarı kart: İlkay İşler, Osman Boz, Timur Kosovalı (Düzcespor), Recep Yılmaz (Hatayspor)

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Kupası#Hatayspor#Düzcespor

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi