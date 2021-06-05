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Futbol
Haber Giriş: 05.06.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Hatayspor transferde durmuyor! Bu kez de Saba Lobjanidze...

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Hatayspor transferde durmuyor! Bu kez de Saba Lobjanidze...

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, geçen sezonu Ankaragücü'nde tamamlayan sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde forma giyen 26 yaşındaki Saba Lobjanidze’yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Gürcistan Milli Takım kampında bulunan sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Ankaragücü’nde forma giyen Saba Lobjanidze’ye ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun" denildi.

Hatayspor transferde durmuyor Bu kez de Saba Lobjanidze...

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