MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: 'Çok pozisyon vermedik'
GeriFutbol Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: 'Çok pozisyon vermedik'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 23:10 | Son Güncelleme:

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: 'Çok pozisyon vermedik'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: 'Çok pozisyon vermedik'
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "İyi mücadele ettik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik." dedi.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda kendisinin, oyuncularının ve yardımcılarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı hatırlatarak, bu sürede çok fazla antrenman yapamadıklarını söyledi.

Takım olarak yaptıkları 2-3 antrenmanla maça hazırlandıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sağ olsun oyuncularım sahada karakter gösterdiler. Maçın son dakikasına kadar hatta 10 kişi kalmalarına rağmen hep galibiyeti arayan bir takım vardı sahada. İyi mücadele ettik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Son 15 dakika galibiyeti arayan iyi pozisyonlara giren bir Hatayspor vardı. Kesinlike daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu oyuncu grubuyla inşallah daha çok çalışarak daha güzel sonuçlar alacağız. Gönül isterdi burada bugün ilk defa ışıklandırma altında oynanan bir maçta galibiyetle bitirmek ama kısmet değilmiş. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu oyuncu grubumla güzel başarılara imza atacağız."
Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ve tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Çok pozisyon vermedik

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle