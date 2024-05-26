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Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ligde kalma mücadelesi!

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Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Ligde kalma mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 10:23

Süper Lig’in son haftasında Hatayspor Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkıyor. Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında 5 takım ligde kalmamak için mücadele ediyor. Kümede kalma savaşı veren Atakaş Hatayspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 38 puanı bulunan ev sahibi Atakaş Hatayspor ise sahasında oynadığı son dört lig maçının ikisini kazandı. Hatayspor maçı kazanması durumunda gözü diğer maçlarda olacak. Peki, Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

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Hatayspor – Çaykur Rizespor karşılaşması Süper Lig 38. haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alıyor. Ligde kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, evinde ağırladığı Rizespor’u mağlup etmek için sahaya çıkıyor. 38 puanı bulunan ev sahibi Atakaş Hatayspor ise sahasında oynadığı son dört lig maçının ikisini kazandı. Çaykur Rizespor dış sahada oynadığı son 9 maçın sadece birini kazanabildi. Yeşil mavililer 2024 yılında deplasmanda en az puan toplayan takım konumunda yer alıyor. İşte Hatayspor - Rizespor maçı canlı yayın bilgileri!

HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 38. haftasında oynanacak Hatayspor – Çaykur Rizespor maçı saat 19.00’da başlayacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor – Rizespor maçı beIN BOX OFFICE'ten (201 nolu kanal) ekranlara gelecek.

Ligde son haftaya 38 puanla 17. sırada giren Hatayspor, 50 puanla 9'uncu sırada bulunan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak. Hatayspor, ligin ilk devresinde deplasmanda Rizespor’a 2-0 yenilmişti.

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İki takım tarihlerinde 13. Kez karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor'un Atakaş Hatayspor'a karşı galibiyet sayısında 6'ya 3 üstünlüğü bulunuyor. 3 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi.

Çaykur Rizespor dış sahada oynadığı son 9 maçın sadece birini kazanabildi. Yeşil mavililer 2024 yılında deplasmanda en az puan toplayan takım konumunda.

38 puanı bulunan ev sahibi Atakaş Hatayspor ise sahasında oynadığı son dört lig maçının ikisini kazandı. Hatay ekibi bu maçlarde Yılport Samsunspor'u 3-0, MKE Ankaragücü'nü ise 2-1 mağlup etti.

 

 

 

 

 

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