Hatayspor cephesinden flaş Beşiktaş maçı yorumu: 'Kabus gibi geceydi'

Süper Lig'de Beşiktaş'a 7-0 mağlup olan Hatayspor'da antrenör Özhan Palut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Özhan Pulat'ın açıklamaları;

Bu oyuncu grubu, doğrularıyla bu takımı buraya getirdi. Analizi yapacağız, en doğruyu bulacağız. Bu hatalardan bir ders çıkaracağız. Gerekli reaksiyonu göstereceğiz rakiplere bundan sonraki maçlarda.

KABUS GİBİ GECEYDİ

Bizim için kabus gibi bir gece. Beşiktaş'ın son Rize maçını izledik. 30 dakika inanılmaz bir baskı yaptılar. Biz bu baskının olacağını biliyorduk. 1. dakikada gol yiyince uzun sezonda mental olarak yorulmuş takımı oyundan düşürdü. Merkez orta sahada rahat pas yaptırdık.

ÇOK ÜZGÜNÜZ

İkinci devre oyunu tutmaya çalıştık ama skordan ötürü bir etkisi oldu. Çok üzüntülüyüz. Kabul edilebilir bir skor değildi. Futbolda bu var. Bize denk geldi. Çok üzgünüz. En kısa sürede toparlanıp kalan maçlarda en iyi performansı vermeye çalışacağız.