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Hatayspor Antalyaspor maçı ile Türkiye Kupası'nda bir çeyrek finalist daha belli olacak. Son 10 karşılaşmada rakibi karşısında 3 kez mağlup olan Hatayspor, Antalyaspor karşısında bir galibiyet daha arayacak. Peki, Hatayspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

HATAYSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Hatayspor, Antalyaspor'u konuk edecek. 9 Şubat Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

HATAYSPOR'DA BENZİA TRANSFERİ

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hatayspor, Yassine Benzia’yı sezon sonuna kadar kiraladı.



Hatayspor, 2018 - 2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Bordo-Beyazlı ekip, daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia'yı Fransız ekibi Dijon'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolü için Türkiye'ye gelirken, kontrollerin ardından sözleşme imzaladı. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada "Kulübümüz Dijon forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yassine Benzia 9 Şubat Çarşamba günü Hatay'a gelecektir. Yassine Benzia'ya armamız altın sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.



Benzia, Dijon forması ile bu sezon 17 lig maçına çıkarken 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.