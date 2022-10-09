Canlı Anlatım: Hatayspor Alanyaspor maçı

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Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
Hatayspor: 0
Alanyaspor: 0
Goller
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Aabid, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Efkan, Umut, Doumbia, Efecan, Candeias, Hassan
HATAYSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Hatayspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.