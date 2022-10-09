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Canlı Anlatım: Hatayspor Alanyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Hatayspor#Alanyaspor#Hatay Alanya
Canlı Anlatım: Hatayspor Alanyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 13:32

Hatayspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Hatayspor: 0

Alanyaspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Aabid, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Efkan, Umut, Doumbia, Efecan, Candeias, Hassan

HATAYSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Hatayspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

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#Hatayspor#Alanyaspor#Hatay Alanya

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