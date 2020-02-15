Liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, son haftalarda kaybettiği puanların telafisi için Akhisarspor'u ağırlayacak. Bu maçtan galibiyet elde etmesi halinde liderlik koltuğundaki sağlam duruşunu sürdürecek olan Hatayspor, Akhisarspor'a puan kaybetmesi halinde ise elindeki avantajını kaybedecek. Peki, Hatayspor Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

HATAYSPOR AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 22. Hafta mücadelesinde lider Hatayspor, Akhisarspor'u konuk edecek. 15 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

TFF 1. Lig'deki son iki maçını beraberlikle tamamlayan lider Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, yeni bir çıkış yakalamak istediklerini kaydetti.



Bayram Toysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en yakın rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile puan farkının 4'e düştüğünü hatırlatarak, "İnşallah yarın oynayacağımız Akhisarspor maçından üç puanla ayrılırsak, ciddi bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Bu puan farkını da 1-2 haftaya kadar daha yukarı çıkarmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Takımda morallerin yerinde olduğunu vurgulayan Toysal, "Daha önümüzde 13 hafta var. Bu 13 haftayı iyi geçirmek istiyoruz. İnşallah bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğiz. Genel havamız, son iki haftaya göre bu hafta gayet iyi." diyerek sözlerini tamamladı.