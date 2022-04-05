Hatayspor - Adana Demirspor maçındaki skandal... Ne VAR Ne Yok ilk bölümüyle yayında

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Eski hakem ve Hürriyet yazarı Murat Fevzi Tanırlı, Süper Lig'de haftaya damga vuran kararları ve hakem performanslarını 'Ne VAR Ne Yok'ta analiz ediyor.

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Dijital platformdaki ilk hakem analiz programı olarak kayıtlara geçen 'Ne VAR Ne Yok'ta bu hafta;

- Haftanın Manşeti

- Haftanın Olayı

- Haftanın Skandalı

- Haftanın Abartanları

- Haftanın Hayal Kırıklığı

- Haftanın Yıldızları

- Haftanın Alkışı

- Haftanın Hataları

- Haftanın Medyası

- Haftanın VAR Karnesi