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Hatayspor - Adana Demirspor maçındaki skandal... Ne VAR Ne Yok ilk bölümüyle yayında

#Ne Var Ne Yok#Hakem Performansları#Süper Lig Hakem Programı

Murat Fevzi Tanırlı, Süper Lig'de geride bıraktığımız haftanın performanslarını ve hakem camiasında yaşananları 'Ne VAR Ne Yok'ta anlatıyor... Ne Var Ne Yok ilk bölümüyle yayında!

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Eski hakem ve Hürriyet yazarı Murat Fevzi Tanırlı, Süper Lig'de haftaya damga vuran kararları ve hakem performanslarını 'Ne VAR Ne Yok'ta analiz ediyor.

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Dijital platformdaki ilk hakem analiz programı olarak kayıtlara geçen 'Ne VAR Ne Yok'ta bu hafta;

- Haftanın Manşeti
- Haftanın Olayı
- Haftanın Skandalı
- Haftanın Abartanları
- Haftanın Hayal Kırıklığı
- Haftanın Yıldızları
- Haftanın Alkışı
- Haftanın Hataları
- Haftanın Medyası
- Haftanın VAR Karnesi

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#Ne Var Ne Yok#Hakem Performansları#Süper Lig Hakem Programı

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