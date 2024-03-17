Hatayspor 3 golle kazandı

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaştı.

Mücadele ev sahibi Hatayspor'un 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Strandberg, 89. dakikada Bashiru ve 90+2'de Soner kaydetti.

Ligde 5 maç sonra kazanan Hatayspor puanını 33'e yükseltti. Samsunspor ise 36 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Doğukan Sinik'in uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Strandberg topu ağlarla buluşturdu. 1-0

10. dakikada Kilama'nın uzun mesafeli pasında topla buluşan Kerim Alıcı'nın ceza alanı dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

14. dakikada Zeki Yavru'nun sol taraftan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Holse'nin gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

32. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topta Soner Gönül'ün ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top auta gitti.

Haberin Devamı

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



57. dakikada Zeki Yavru'nun kaleye uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top kaleci Erce'de kaldı.

71. dakikada Ghoulam'ın ceza sahası içerisine doğru uzun kullandığı taç atışında defansın ceza alanı dışına uzaklaştırdığı topla buluşan Görkem Sağlam'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

89. dakikada Fofana'nın sağ kanattan ortasında Alim Öztürk'ün kafa vuruşunda kaleci Erce topu iki hamlede kontrol etti.

89. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahasına hareketlenen Dele Bashiru'nun sol çaprazdan ayak içi vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

90+2. dakikada Strandberg'in pasıyla sol kanattan ceza alanına hareketlenen Dele Bashiru'nun pasında Rivas müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0