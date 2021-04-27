Hatayspor 3 - 1 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Hatayspor'a galibiyeti, 8. dakikada Aabid, 51 ve 84. dakikalarda ise Mame Diouf'un golleri getirdi. Gençlerbirliği'nin tek sayısı, 78. dakikada penaltıdan Piris'in ayağından geldi.

Bu sonuçla Hatayspor, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 57'ye yükseltti. Üst üste 2. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 35 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında kale önünde topa yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

8. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Aabid'in ceza alanına ortasında kaleye yönelen top, ağlarla buluştu: 1-0

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias'in ceza alanına ortasında Lima'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

32. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza alanı dışından Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Munir'den sekti. Dönen topu tamamlamak isteyen Soner Dikmen'in vuruşunda, Munir bir kez daha gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI

46. dakikada sol kanattan gelişen atakta, ceza sahası dışından Boupendza'nın sert şutunda, kaleci Nordfeldt'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

51. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası içinde kaleci Nordfeldt'i çalımlayan Akintola'nın pasında kale önünde topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0

72. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası çizgisi üzerinden Lima'nın sert vuruşunda, kaleci Munir'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Ceza alanı sağ çaprazında Stancu, Kamara ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Piris da Motta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

84. dakikada Hatayspor, skoru 3-1'e getirdi. Kamara'nın pasında ceza alanında topla buluşan Diouf'un sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kamil Çetin

Atakaş Hatayspor: Munir, Katranis (Dk. 87 Mesut Çaytemel), Santos, Billong, Popov, Ribeiro (Dk. 87 Abdurrahman Canlı), Sackey (Dk. 90 3 Muhammed Mert), Boupendza, Akintola (Dk. 69 Kamara), Aabid (Dk. 69 Traore), Diouf

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 78 Polomat), Candeias (Dk. 89 Rahmetullah Berişbek), Soner Dikmen, Piris da Motta (Dk. 89 Murat Yıldırım), Sio (Dk. 56 Sefa Yılmaz), Lima (Dk. 78 Mugni), Stancu

Goller: Dk. 8 Aabid, Dk. 51 ve 84 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 78 Piris da Motta (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 11 Boupendza, Dk. 45 Sackey, Dk. 90 1 Kamara (Atakaş Hatayspor), Dk. 72 Piris da Motta, Dk. 81 Soner Dikmen (Gençlerbirliği)

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