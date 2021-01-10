Hatayspor 2-2 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Beşiktaş, 6. dakikada Aboubakar ile öne geçerken yanıt 7. dakikada Boupendza'dan geldi.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha Boupendza çıktı ve takımını öne geçirdi.

İlk yarıda son sözü 41. dakikada Larin söyledi ve devreye 2-2'lik skorla girildi.

Karşılaşmanın ikinci devresinden gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş 35 puanda kaldı. Hatayspor'un puanı ise 28'e yükseldi.

Süper Lig'de zirve yarışı;

1- Beşiktaş - 35 puan

2- Galatasaray - 33 puan

3- Fenerbahçe - 32 puan (1 maçı eksik)

4- Gaziantep FK - 31 puan

5- Alanyaspor - 30 puan

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar döndü vurdu ve Akın'ı mağlup etmeyi başardı

7' Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın ceza alanına çevirdiği topa Boupendza vurdu ve skora tekrar dengeyi getirdi

10' Sağ kanattan gelişen ev sahibinin atağında ceza alanına giren Aabid içeriye çevirdi ancak savunma dikkatli.

14' Atiba'nın topuk pasında ceza alanına girer girmez topla buluşan Larin'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti

23' Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Selim'in pasında ceza alanında topla buluşan Boupendza, Vida ve Welinton'u geçip kaleye vuruyor ve topu ağlara gönderiyor

33' Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Welinton yakın mesafeden kafayı vurdu ancak bu pozisyonda Akın gole izin vermedi

41' Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Larin kafayı vuruyor ve topu ağlara gönderiyor

45+1' Necip'in hatasında topu kapan Selim, Boupendza'yı gördü orta sahadan aldığı topla ceza alanına girdi, vuruşunda top yandan auta gitti

48' Hatayspor sol kanattan hızlı çıkmak istedi, Selim'in topuna Rosier müdahale ederek topu kornere gönderdi.

51' Boupendza, Vida'ya baskı yaptı, onun geriye gönderdiği riskli topu Ersin taca gonderdi.

55' Konuk ekip etkili geldi, Aboubakar ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluştu, yakın mesafeden vuruşunda Akın gole izin vermedi

68' Aabit'in uzun pasında hareketlenen Boupendza ceza alanına girerken vurdu ancak top farklı şekilde auta gitti

72' N'Koudou ceza alanı dışından sert ve düzgün vurdu, Akın yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

İLK 11'LER

Hatayspor: Akın, Mesut, Billong, Pablo Santos, Popov, Aabid, Adama Traore, Ruben Ribeiro, Boupendza, Selim, Akintola.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar.