Hatayspor 0-2 Antalyaspor (Maçın özeti ve golleri)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atakaş Hatayspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Hatay'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Mücadelenin 45. dakikasında kırmızı kart gören Fatih Kurucuk, Hatayspor'u 10 kişi bıraktı.
Antalyaspor'un galibiyet gollerini ise 83. dakikada Ndao ve 87. dakikada Wright kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada ceza sahası önünde El Kaabi’nin pasında topla buluşan Dylan Louis ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutu kalecide kaldı.
14. dakikada sağdan Kahraba’nın ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Onur’un müsait pozisyondaki şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
20. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Munir topu yumruklayarak uzaklaştırdı, sağ tarafa açılan topa Ghacha’nın ortasında savunmadan seken top Hakan Özmert’in önünde kaldı. Hakan'ın kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Munir gole izin vermedi.
34. dakikada sağdan Dylan Louis’in ortasına Veysel ters bir vuruş yapınca top arkaya sekti, bomboş pozisyonda olan Kahraba’nın şutu yan ağlarda kaldı.
41. dakikada Ghacha’nın pasında Güray ceza sahası önü sol taraftan girdi, pasında topla buluşan Gökdeniz’in şutu kalecide kaldı.
50. dakikada Milosevic’in yerden pasında Ghacha ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.
57. dakikada Hakan Özmert’in ara pasında Haji Wright ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci başarılı oldu.
71. dakikada Hakan Özmert’in kullandığı köşe vuruşunda arkaya seken topa Güray sert vurdu, savunmaya son anda çarpan top kornere çıktı.
79. dakikada Adekugbe’nin ceza sahasına yerden ortasına penaltı noktasından El Kaabi’nin sert şutu az farkla auta gitti.
80. dakikada Güray’ın soldan ara pasında Doğukan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, kale çizgisinden şutunda Munir kornere çeldi.
82. dakikada Saba’nın kullandığı korner vuruşunda Falette ön direkte vuruşunu yaptı, top auta çıktı.
83. dakikada Güray’ın soldan yerden ortasına Alassane Ndao ceza sahası içinde topu aldı, dönerek vuruşunda top savunmaya çarparak ağlara gitti. 0-1
87. dakikada Fredy’nin ara pasında topla buluşan Haji Wright hızlı şekilde topu ceza sahasına taşıdı. Kaleci ile karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Falette, Samuel, Onur, Dylan, Ribeiro, Kahraba, Ayoub, Mame Diouf.
Antalyaspor: Diogo, Floranus, Haji, Milosevic, Güray, Poli, Ghacha, Gökdeniz, Doğukan Nelik, Hakan, Veysel.