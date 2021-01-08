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Hatay Büyükşehir Belediyespor'da ayrılık! Başantrenör Hakan Acer...
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Acer ile yollarını ayırdı.
Takım menajeri Mesut Yılmaz, AA muhabirine, Acer ile sözleşmelerini karşılıklı olarak feshettiklerini söyledi.
Acer'e takıma katkılarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, yeni başantrenör için çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
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