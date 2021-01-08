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Basketbol
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da ayrılık! Başantrenör Hakan Acer...

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Hatay Büyükşehir Belediyespor'da ayrılık! Başantrenör Hakan Acer...
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Acer ile yollarını ayırdı.

Takım menajeri Mesut Yılmaz, AA muhabirine, Acer ile sözleşmelerini karşılıklı olarak feshettiklerini söyledi.

Acer'e takıma katkılarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, yeni başantrenör için çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesporda ayrılık Başantrenör Hakan Acer...

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