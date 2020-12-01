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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 6'sı oyuncu 10 kişi koronavirüse yakalandı

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Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 6'sı oyuncu 10 kişi koronavirüse yakalandı
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 6'sı oyuncu 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Takım menajeri Mesut Yılmaz, oyuncular, teknik kadro ve destek kadrolarındaki çalışanların Kovid-19 PCR testinden geçirildiğini belirtti.

6 oyuncunun yanı sıra, kendisinin de aralarında bulunduğu teknik kadrodaki 4 kişinin test sonucunun pozitif sonuçlandığını ifade eden Yılmaz, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, karantinada bulunduklarını kaydetti.

Yılmaz, yarınki BOTAŞ ve 6 Aralık'taki Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini aktardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesporda 6sı oyuncu 10 kişi koronavirüse yakalandı

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