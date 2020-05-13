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GeriFutbol Hasan Şaş'tan ayrılık sonrası ilk mesaj: 'Görevi devrettim'
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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 23:28,Son Güncelleme:

Hasan Şaş'tan ayrılık sonrası ilk mesaj: 'Görevi devrettim'

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Hasan Şaş'tan ayrılık sonrası ilk mesaj: 'Görevi devrettim'
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Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hasan Şaş'ın paylaşımında "Çok duyguluyum, dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim. GALATASARAY'A hizmet şereftir, şimdi sıra sende oğlum" ifadeleri yer aldı.

Hasan Şaştan ayrılık sonrası ilk mesaj: Görevi devrettim

Hasan Şaştan ayrılık sonrası ilk mesaj: Görevi devrettim

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