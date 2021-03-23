Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi ve Oğulcan Çağlayan için Galatasaray'a olay sözler! "Etik değil, beceriksizlik..."

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi ve Oğulcan Çağlayan transferleri konusunda Galatasaray yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda Galatasaray yönetiminin beceriksizlik yaptığını savunurken, Oğulcan Çağlayan transferinde ise yapılanların etik olmadığını söyledi.

Hasan Kartal'ın Vedat Muriqi ve Oğulcan Çağlayan açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray kulübü ile bizim bir problemimiz yok. Vedat Muriç transferi Galatasaray yönetimin beceriksizliği nedeniyle olmadı. Bir transfer olmuyorsa hatalı yöneticidir. Oğulcan Çağlayan konusunda da sıkıntı yöneticilerdeydi. Oğulcan konusu etik değildi ve etik olmayan bir şey yapıldı. Vedat Muriç ve Oğulcan konusunda kişilerin yaptığı hatayı Galatasaray kulübü ödedi. Galatasaray yönetimi Vedat ve Oğulcan konusunda beceriksizlik yaptı."

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