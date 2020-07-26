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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 00:17,Son Güncelleme:

Hasan Kartal: "Rizespor'u yukarılarda göreceğiz"

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Hasan Kartal: "Rizespor'u yukarılarda göreceğiz"
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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'de kaldıklarını ve bu sezon yaptıkları hataları tekrarlamayacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynana ve 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından konuşan Kartal, ihtiyaçları olan 1 puanı alamadıkları için üzüldüklerini belirtti.

Çok pozisyon buldukları halde gol atamamalarını anlayamadığını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Tebrik edilecek bir halimiz yok. Buradan 1 puan almamız lazımdı. Yani bu çocukları ben anlamıyorum. Bazen çok güzel oynuyorlar. Bu maçta bizim çocuklar
yoktu sanki. Böyle bir durum beklemiyorduk. Tabii birkaç eksiğimizin oluşu da bizi etkiledi ama yine de bizim buradan 1 puan almamız gerekiyordu. Çok gol kaçırdık, bu kadar gol kaçırdıktan sonra işte sonucu kötü oluyor. Diğer sonuçlar da bizi etkiledi. Ligde kaldık, inşallah bu sene yapmış olduğumuz hataları seneye tekrar etmeden, güzel bir takım kurmak kaydıyla Rizespor'u yukarılarda göreceğiz."

 

Hasan Kartal: Rizesporu yukarılarda göreceğiz

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