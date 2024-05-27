Hasan Çavuşoğlu: Fatih Hoca'mla çalışmayı çok istiyoruz

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’un Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenleyerek sezon değerlendirmesi yaptı. Başkan Çavuşoğlu, Ömer Erdoğan ile başlayan sezonun Fatih Tekke ile bittiğini belirterek, Tekke ve ekibine teşekkür etti. Zorlu süreçler yaşadıklarını ama futbolcuların, teknik heyetin ve yönetimin özverisiyle ligi çok iyi bir yerde bitirdiklerini ifade den Başkan Çavuşoğlu, “Alanyaspor’un bütün yöneticilerinin, benimle birlikte yol yürüyen arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum, emekleri çok büyük. Ömer Erdoğan ile başlayan sezonun devamında Fatih Tekke ile ligi bitirdik. Fatih Tekke başta olmak üzere bütün ekibine şahsım ve camiam adına çok teşekkür ediyorum. Çok zor günler geçirdik. Dünyanın en zor işi futbol kulübü yönetmektir. Zorlu süreç yaşadık ama futbolcularımızın özverisiyle, teknik heyetimizin çalışmasıyla, yönetimimizin gayretleriyle ligi çok iyi bir yerde bitirdik. Ter döken, karakter gösteren tüm oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Büyük bir aileyiz. Bunu hep birlikte göstermiş olduk. Ligi daha iyi bir yerde bitirebilirdik. Bazı şanssızlıklar oldu. Son 3 maçta, farklı galip gelebilecekken berabere bitirdik. Ondan önce de şanssız maçlarımız var. Neredeyse Avrupa kupalarına katılma şansımız olabilirdi. Çok şanssız maçlar kaybettik. Futbolun içerisinde bunlar var, olacaktır. Alanyaspor’un Süper Lig'de 8. yılı bitti. İnşallah önümüzde daha nice 8 seneler devam eder” dedi.



“ADAY OLUN EKİP ÇIKARIN, GÖREVİ SİZE DEVREDELİM”

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Kendilerine yönetimsel olarak yapılan eleştirilere yanıt veren Başkan Çavuşoğlu, kongre kararı aldıklarını ve göreve talip olan varsa devredeceklerini belirterek, “Özellikle ilçe takımı olarak süper ligde kalmak, ayakta kalmak kolay bir iş değil. Burada kulübü idare etmenin ne kadar zor olduğunu özellikle yakın yönetim arkadaşlarım çok iyi biliyorlar. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama maalesef bunu bilmeyen çok var. Belli olumsuzluklarda kongre kararı alınsın. Yönetimi, şahsımı eleştirenler oldu. Geçen sene genel kurul kararı aldım. Kongre kararı al diyenler deredeydi? Bir senedir Alanyaspor’u küme düşüyorsunuz. Ama çok şükür 8. yılı süper ligde bitirdik. Bu yıl yine kongre kararı aldık. Bu kulüp bu imkanlarla nasıl idare ediliyor diye hiç düşündünüz mü? Genel kurul kararı aldık, hodri meydan. Aday olun ekip çıkarın, görevi size devredelim. Alanyaspor kulübü burada. Ben 13 yıldır başkanım. Benim cefakar yönetim kurulu arkadaşlarımız 13 yıldır bu kulübe hizmet ediyoruz, zamanımızı veriyoruz, paramızı veriyoruz. Sağlığımızdan işimizden oluyoruz. Bunları hiç düşünüyor musunuz? Alanyaspor’un bugün sabit gelir kaynaklarından elde edilen gelir 10 milyon lirayı geçmiyor. Bir tane futbolcu parası eder. Alanya’da siz konuşmayabilirsiniz ama dünyanın her yerinde Alanyaspor’un bir saygınlığı var. Yönetilişinin bir saygınlığı var. Bu şartlar altında kimse bizden hesap soramaz sportif açıdan. Bizim nereden aldığımızı nereye verdiğimizi herkes biliyor” diye konuştu.



“HİÇBİR FUTBOLCU İÇİN RESMİ BİR TEKLİF GELMEDİ”

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Fatih Tekke ile yeni sezon için görüşmelerin devam ettiğini de ifade eden Başkan Çavuşoğlu, transfer çalışmaları hakkında şöyle konuştu:

“Fatih Tekke ile görüşmelerimiz oluyor. Fatih Hoca'mla çalışmayı çok istiyoruz tekrar. Hiçbir kulüp başkanı ben de dahil olmak üzere hiçbir oyuncu için görüşmemiz olmadı. Kulübüme ve şahsıma şu ana kadar hiçbir futbolcu için resmi bir teklif gelmedi. Bundan sonra oyuncularımıza talip olan varsa gelen teklifleri hem kulüp hem futbolcumuz açısından değerlendirmeye açığız.”