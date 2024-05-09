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Hasan Arat’tan Beşiktaş'a final başarısı için 7 milyon TL

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Hasan Arat#Türkiye Kupası
Hasan Arat’tan Beşiktaşa final başarısı için 7 milyon TL
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 07:00

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, A.Gücü zaferi sonrası kesenin ağzını açtı. Hasan Arat, maç sonu soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik ederken kaptan Necip kupayı da almak istediklerini söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda sezonun en önemli maçlarından birine çıkan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında hata yapmayıp adını finale yazdırırken takımın bu başarısı karşısında başkan Hasan Arat da sessiz kalmadı.

Siyah beyazlıların başkanı, Tüpraş Stadı’nda 1-0 kazanılan mücadelenin ardından soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik ederken finale çıkma başarısı olarak tüm takıma toplam 7 milyon TL toplam prim verileceğini vaat etti. Takım adına söz alan kaptan Necip Uysal, başkan Hasan Arat’a teşekkür ederek “Biz para değil, kupa istiyoruz başkanım. Jestiniz için teşekkür ediyoruz” derken kupayı da kulübe getireceklerini söyledi. 

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Türkiye Kupası

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