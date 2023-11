Hasan Arat: Bu seçim köprüden önceki son çıkıştır! Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulun önemine değinerek, “Bu yol Beşiktaşların yolu, Beşiktaş’ı Beşiktaşlılar yönetecek. 3 Aralık’tan sonra hiç kimse Beşiktaş başkanına parmak sallayamayacak. Bu seçim, Beşiktaş’ın köprüden önce son çıkışıdır” dedi.



“Süleyman Seba borçsuz bir kulüp bıraktı ve onlarca tapu bıraktı”



Son 23 yılın özetini görmek için bir araya geldiklerini belirterek sözlerine başlayan Arat, “Rahmetli Onursal Başkanımız Süleyman Seba, 23 yıl önce bugün kulübe neler bıraktı ve bugün ne noktaya geldik. Süleyman Seba borçsuz bir kulüp bıraktı ve onlarca tapu bıraktı. Son 3 ayda ben ve arkadaşlarım hemen genel kurul yapın dedik. Bizim çağrımız çok anlaşılmadı. 28 Ağustos’ta bana cevap vermek için basın toplantısı düzenlendi. 6 Ekim’de antrenörümüz gitti. 6 Ekim’de, 17 Aralık’a tarih verildi. Ancak belli baskılar sonucu 3 Aralık tarihi seçildi, bu karar alırken teknik direktör yoktu. Seçim tarihi açıklanırken kimse istifa etmedi. İstifa etmeniz lazım. İstifa ettiğiniz takdirde 30 gün içinde seçim yapılacaktı. Başkan, 7 Kasım’daki derbiyi bekledi. Derbi sonucu kötü gelince başkan kararını verdi. Asbaşkan, başkanı bekledi. Seçime 23 gün kala Rıza Çalımbay göreve başladı. Diğer aday 22 gün kala adaylığını ilan etti. Yönetim hala varken, Rıza hocayla görüşeceğini söyledi. Adaylık başvurumuz yapıldığı halde kulüp bize bilgi vermedi” ifadelerini kullandı.



“Hesap soracağız diye geldiler, birbirlerini hakladılar”



Siyah-beyazlı kulübe uzun süredir tapu kazandırılmadığına vurgu yapan Hasan Arat, “Yıllardır birbirini atlatmaya çalışan yönetimler, KPMG raporlarını kasaya koydu. Hesap soracağız diye geldiler, birbirlerini hakladılar. Biz bir hukuk kurulu kuracağız. Hukuk ne gerekiyorsa onu yapacağız. 23 yılda tek bir tapu alınamadığı gibi tüm tapularımız heba edildi. İkinci başkan; 'Fulya’yı artık unutun' dedi. Biz Fulya’yı unutmayacağız, Beşiktaşlıların vicdanı unutmayacak” şeklinde konuştu.



“3 Aralık’tan sonra hiç kimse Beşiktaş Başkanı'na parmak sallayamayacak”



Genel kurul üyelerine seçime gelip oy kullanmaları çağrısında bulunan Başkan Adayı Arat, “Geçen hafta Tüpraş gelirleri kırdırıldı dedim, aksine bir şey söylemediler. Bütün bu nedenlerle buradayım dedim. Bu yol Beşiktaşların yolu, Beşiktaş’ı Beşiktaşlılar yönetecek dedim. 3 Aralık’tan sonra hiç kimse Beşiktaş Başkanı'na parmak sallayamayacak. Bu seçim, Beşiktaş’ın köprüden önce son çıkışıdır. Bu kulübe yapılan üyeler kontrolsüz şekilde kulübe sokuldu. Başkan, ‘gelen herkesi üye yaptım, nereden geldiklerini bilmiyorum’ dedi. Biz bazı yöneticilerin neler yaptığını biliyoruz. 2024 Mayıs’ında camiamız çok büyük tehlike altında. Bugün bu kararı vermezseniz, 2024 Mayıs çok geç olacak. Bazı yönetici arkadaşların dernekleri suistimal ederek, oylarını pazarlamaları ibret alınacak bir konudur. Beşiktaşlıların oyunu kimse pazarlayamaz. Her oyunuz kıymetli, gelin oyunuzu kullanın. Beşiktaş’ta kimse plazalardan oyunu kime kullanacağını dikte edemez. Beşiktaş halkın takımdır. Beşiktaş’ın evlatları 10 yıldır mahkemelerde sürünürken kimse bizim evlatlarımız suçsuz demedi. Gelin hep birlikte Beşiktaş’ı özgürleştirip, özümüze dönelim. Seçimde herkesin hakları korunacaktır. Ricam, bazı kişilere seçim sürecinde kendinizi kullandırmayın” diye konuştu.



“Beşiktaş’ı Türkiye ve dünyanın en kurumsal kulüplerinde biri yapmaya söz verdik”



Beşiktaş’ın kurumsal kimliğine düzelteceklerine de dikkat çeken Arat, “Bu kulüp bize şehitlerimizden, gazilerimizden, Şeref beylerden, Baba Hakkılardan, bu kulüp terörün eline geçmesin diye bizi göreve çağıran Süleyman Seba’dan emanet. Beşiktaş’ı, Türkiye ve dünyanın en kurumsal kulüplerinde biri yapmaya söz verdik. Çıktığımız yol, Beşiktaşlıların yoludur” cümlelerine yer verdi.

Hasan Arat'ın projeleri

İlk olarak medya ve iletişim alanında yapacakları yeniliklerden bahseden Arat, “Beşiktaş'ın medya ve iletişim noktasında eksiklikleri olduğunu söyleyen Arat, "Beşiktaş'ın kurumsal medyası yok. Kendi taraftarıyla iletişim kurmuyor. Kulübe değil, yöneticiye bağlı medya ile iletişim kuruyor. Beşiktaş'ın kurumsal medyasını kulübün iletişim medyasına alacağız. Dijital medyada rakiplerimizi geçeceğiz. Herkes BJK TV'yi, medyayı merak ediyor. Dijitalde 7x24 açık olacak bir TV kuracağız. Beşiktaş medya orijinal yapımlarını dünyaya satarak gelir elde edeceğiz. Beşiktaş'ın haklarını gasp edenlerden hesap soran bir yönetim olacağız” diye konuştu.



Beşiktaş dijital aplikasyon



Oluşturacakları Beşiktaş dijital aplikasyonu ile siyah-beyazlı taraftarların birçok işlemini dijital ortamda yapacağını aktaran Arat, “Beşiktaş, dijitalleşme yarışında geride kaldı. Halkın takımı Beşiktaş, her işini dijitalde çözen kendi taraftarına da dijital çözümler sunmuyor. Yıllık aidatları bile tahsil etmekte zorlanıyor. Aplikasyon projesi ile gelir getirici yeni bir ekosistem oluşturacağız. Beşiktaşlılara özel dijital cüzdan ve son derece gelişmiş sadakat programını hayata geçireceğiz. Yeni doğan bebeğe Beşiktaş kartı verilecek. Burada biriken hesabıyla büyüyünce kulübümüze ücretsiz üye olabilecek. Başta Kartal Yuvaları olmak üzere anlaşmalı yerlerle indirim ve Beşiktaş puan kazandıracak. Kombine bilet üyelik aidatı, elektrik, su, doğalgaz gibi kurum ödemelerinin yanı sıra İstanbul Kart’a puan aktarabilecek. Beşiktaş aplikasyonu Beşiktaşlılara finansal olanak sunacak. Beşiktaş yatırımcı fonu kuracağız, girişim sermayesi kuracağız. Beşiktaş bireysel emeklilik fonunu kuracağız. Loca ve kombine satın almak için özel şartlarla kombine kullanabilecek. Aidat ödemeleri dijital yapabilecek. Dünyanın önde gelen dijital bankaları ve yönetim şirketiyle prensip anlaşmasına vardık. Aplikasyonu yükleyen Beşiktaşlılar, maç günü etkinliklerde öncelik ve indirime sahip olacak. Dijital ortamda TL ile BJK NFT özel koleksiyonlarını satabilecekler. Kazanılan puanlar BJK Token’a dönüştürülecek. Beşiktaş aplikasyonu ile stat ve salonlarda boş koltuklara son dakika satışı yapılabilecek. Kadınlar ve çocuklar için ayrı fırsatlar oluşturacağız. Üniversiteli gençler için öğrenci kredisi dahil finansal kolaylıklar sağlayacağız. Bu proje Beşiktaş’a yılda 25 milyon Dolar para getirecek. Bizim yönetimimizde Türkiye’nin en iyi finansman yöneticileri var. Bu proje onlarla hazırlandı. Bu yöneticiler ve desteklerle Beşiktaş borcunu 4 buçuk yılda kapatacağız” şeklinde konuştu.



“Beşiktaş Junior Club ile minikler 18 yaşında kongre üyesi olmaya hak kazanacak”



Hasan Arat, oluşturacakları Beşiktaş Junior Club sayesinde yeni doğan bebeklerin 18 yaşına geldiğinde kongre üyesi olabileceğini aktararak, “Beşiktaşlı yeni doğan bebeklerimizin kongre üyeliğine kadar uzanan yolda Beşiktaş Junior Club olacak. Junior Club dijital aplikasyon sayesinde minikler 18 yaşına geldiğinde kongre üyesi olmaya hak kazanacak. Geleceğin 100 bin kongre üyesini oluşturacağız. 2000’den beri Beşiktaş’a tapu kazandırmadılar. Beşiktaş çok büyük kulüp biz geldikten sonra feda gibi dönemleri sonlandıracağız. Biz bize yeteriz. Beşiktaş’ımızın geleceği için gayrimenkul yatırımları yapacağız. Herkes gücü oranında bu fona katılabilecek. Beşiktaş girişimci sermayesi ile şirketlere önden yatırım yapıp, ortak olabilecek. Bu şirketleri büyüteceğiz. Bireysel emeklilik ile taraftarların emekliliği emin ellerde olacak. Hem de kulübe destek olacak” ifadelerine yer verdi.



“3 Aralık’ta seçilirsek 100. yıl formalarını 27 günde size sunacağız”



Beşiktaş mağazalarında yapacakları değişiklerden söz eden Hasan Arat, “Kurumsal kimlik çalışmasını revize edeceğiz. Sadece kulüp ürünlerini perakende satıştan çıkarıp e-ticaret gibi daha kuvvetli satışlar yapacağız. Tüm yurt geneline ulaşacağız. Fiziksel dinamik satış kanalına dönüşeceğiz. Dünya çapında işi bilen birine emanet edeceğiz. Forma harici retro ve klasik koleksiyon geliştireceğiz. Özel koleksiyonlar hazırlayacağız. Derneklerle 81 ile ulaşacağız. Dernekleri ihmal etmeyeceğiz. Onlarla Karta Yuvası franchising anlaşması yapacağız. Beşiktaş tırları tüm Türkiye’yi dolaşacak. Anadolu’nun birçok yerinde yokuz. Yuvaların cirosu diğer kulüplerin 3’te 1’i. Sayıca büyüğüz ama ciromuz düşük. 100. yıl formalarını 3 Aralık’ta seçilirsek 27 günde sizlere sunacağız” değerlendirmesini yaptı.



“Bu kulübü menajerlere teslim etmeyeceğiz”



Futbolda menajer yönetiminin sona ereceğini aktaran Arat, “Süleyman Seba kulübü borçsuz ve kasada nakitle bıraktı. Kulübün itibari gelenekleri gitti. Menajerlerle yönetilen sistem geldi. 3 tane büyük kulüp toplandığında Süleyman abi liderliğinde toplanırdı. Bakan bey gelemediği zaman benim vekaletim Süleyman Seba’da derdi. Kararlar Beşiktaş’ta alınırdı. Parası yoktu ama çok büyük itibarı vardı. Rıdvan, Serdar ve Emirhan yaklaşık 10 milyon Euro’ya yurt dışına gitti. Serdar’ın piyasa fiyatı Braga’da 40 milyon oldu. Biz bu kulübü menajerlere teslim etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.



“Futbolu Avrupa seviyesinde yeniden tasarlayacağız”



Futbolda büyük Avrupa kulüpleri ile ilişkiler kuracaklarının altını çizen Hasan Arat, “Necip Uysal kimdir. Bizim evladımızdır. 2004 yılında 12 yaşında özkaynak sporcusu olmuş. Benim finansmandan yönetim kurulu üyem ‘Necip’in yerine kaç oyuncu almışız bir çalışır mısınız’ dedi. 2009’dan bu yana Necip’in oynadığı stoper ve libero pozisyonlarına 44 oyuncu alınmış. Necip bir tek kalecilik yapmamış. Onun yerini kimse dolduramamış. Harcamışlar, harcamışlar, harcamışlar. Futbol takımımızla ilgili her gittiğim yerde takımı soruyorlar. Futbol endüstrisinin en önemli kulüpleriyle ilişkiler kuracağız. 14 yaşındaki futbolcumuzu alıp gidemeyecekler artık. Onu küçük yaşta bu kulübe bağlayacağız. Beşiktaş borca sokarak değil 120 yıllık itibarıyla transfer yapacağız. Futbol takımına atletik performans merkezi kuracağız. Kurumsal scout sistemi olacak. Avrupa seviyesinde yeniden tasarlayacağız. Derneklere futbol okulu kurup turnuva düzenleyip yıldız seçeceğiz. Efsaneleri güzel şekilde uğurlayacağız. Atiba buradaymış 3 Aralık’ta gelirsek onu çok güzel şekilde uğurlayacağız” diye konuştu.



“Kale arkası tribününün kapasitesini yüzde 80 arttıracağız”



Beşiktaş Stadı’nda akustik problemini çözeceklerini dile getiren Hasan Arat, kale arkası tribününün kapasitesini yüzde 80 oranında arttıracaklarını belirterek, “Stadyumumuzda çatı değişikliği olacak. En önemli sorun akustik sorunu. Bizi bütün dünya duyuyor. Akustik ile ilgili çözüm bulacağız. Etraftaki panellerin boşluklarını tamamlayacağız. Taraftarımızın Statta oturma düzeni ile ilgili taleplerini hayata geçireceğiz. Kale arkası tribününün kapasitesini UEFA normlarında yüzde 80 arttıracağız. Beşiktaş taraftarının tezahüratı olmadan maç kazanılamaz. Mekanın sahibi her zaman orada olacak” ifadelerine yer verdi.



Amatör branşlar



Hasan Arat, basketbol, voleybol, hentbol ve diğer tüm amatör branşlar hakkındaki hedeflerini de aktararak, şu ifadelere yer verdi:



“Basketbol geçen sene küme düşüyordu. Sesimizi çıkartmadık. Küme düşerseniz çıkmak zordur. Bu sene Nedim Yücel geldi. Bizim evladımız. Çok şükür takım daha iyi. Daha da iyi olacak. Ana hedefimiz Euroleague olacak. Kadın voleybol takımımız. Türkiye’de kadın voleybol takımı bir numara. Kadın voleybolcularımızla gurur duyuyoruz. Dünyada bir numara onlar. Beşiktaş, bu işi çok ciddi ele alacak. Bazı maçlar 10 bin kişi oynanıyor. Altyapıdan başlayarak voleybolda çok önemli hamleler yapacağız. Erkek voleybolu geri getireceğiz. Hentbol bizim tarihimiz. Hentbolu ne hale getirdiler. Hentbol laik olduğu yere geri dönecek. Beşiktaş’ın olimpiyatlarda sporcusu yok. Bu bizim ana hedeflerimizden biri olacak. Paris’e yetişmemiz çok zor ama Los Angeles 2028’e kadın sporcularımızdan bir program yapacağız. Güreş, tekvando ve boks gibi sporcuların katılma şansı var. 23 yaşında Nesrin Baş, dünya şampiyonu oldu. Beşiktaş su sporlarına başlayacak. Yüzme, su topu, yelken ve kürek. Olimpiyatlarda kadın erkek beraber takım şampiyonaları var. Yüzme ve jimnastik branşların anasıdır. Yüzme ve jimnastik ağırlıklı olacak. E spor dünyada 350-400 milyar dolara ulaşan ticari hacme sahip. Beşiktaş e sporda kuvvetli şekilde devam edecek.”



“Akaretler’deki Beşiktaş Plaza’yı çoğu insan bilmiyor”



Hasan Arat, ekranda yer alan tesis fotoğrafları üzerinden yapacakları değişimlere değinerek, “Tesislerimiz bakımsız ve sahipsiz, hukuksuz biçimde kullanılıyor. Beşiktaş üyeleri gayrimenkul ile ilgili sorunları bilmiyor. Akaretlerdeki Beşiktaş Plaza neresi diyorum. Çoğu insan bilmiyor. Seba’nın oturduğu ofis vardı ya. Orayı bilmiyor. 40 yaş altı çoğu insan bilmiyor. Kiraya verilecek olan plazanın kirasını durdurduk. Kimseye sormadan az daha kiraya veriyorlarmış” açıklamasını yaptı.

