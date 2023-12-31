Harry Kewell, Yokohama Marinos ile anlaşma sağladı

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Japon kulübü Yokohama Marinos, teknik direktörlük için Avustralyalı Harry Kewell ile anlaşmaya vardı.

45 yaşındaki Avustralyalı çalıştırıcının göreve getirildiği Yokohama Marinos kulübünün resmi internet sitesinden de duyuruldu.

Futbolculuk döneminde 3 sezon Galatasaray forması giyen Harry Kewell, 91 maçta 34 gole imzasını attı. 2014’te ülkesi Avustralya’nın takımı Melbourne Victory formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Avustralyalı çalıştırıcı, 2015’te İngiltere’de Watford U23’ü çalıştırarak teknik direktörlük kariyerine başladı.

45 yaşındaki Harry Kewell, son olarak İskoçya’nın Celtic kulübünde yardımcı antrenör olarak görev yaptı.