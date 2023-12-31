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Harry Kewell, Yokohama Marinos ile anlaşma sağladı

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#Japonya Futbol Ligi#Yokohama Marinos#Harry Kewell
Harry Kewell, Yokohama Marinos ile anlaşma sağladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 14:27

Japonya ekibi Yokohama Marinos, Teknik Direktör Harry Kewell ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

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Japon kulübü Yokohama Marinos, teknik direktörlük için Avustralyalı Harry Kewell ile anlaşmaya vardı.

45 yaşındaki Avustralyalı çalıştırıcının göreve getirildiği Yokohama Marinos kulübünün resmi internet sitesinden de duyuruldu.

Harry Kewell, Yokohama Marinos ile anlaşma sağladı

Futbolculuk döneminde 3 sezon Galatasaray forması giyen Harry Kewell, 91 maçta 34 gole imzasını attı. 2014’te ülkesi Avustralya’nın takımı Melbourne Victory formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Avustralyalı çalıştırıcı, 2015’te İngiltere’de Watford U23’ü çalıştırarak teknik direktörlük kariyerine başladı.

45 yaşındaki Harry Kewell, son olarak İskoçya’nın Celtic kulübünde yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

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#Japonya Futbol Ligi#Yokohama Marinos#Harry Kewell

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