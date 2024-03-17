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Harika hareketiyle İspanya'yı sallayan Arda Güler'den sevindiren paylaşım

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga
Harika hareketiyle İspanyayı sallayan Arda Gülerden sevindiren paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 01:03

Real Madrid'le ilk golünü geçen hafta Celta Vigo ağlarına bırakan Arda Güler, LaLiga'daki Osasuna mücadelesinde sonradan oyuna dahil olurken tek hareketiyle İspanya'yı salladı. Müsabakanın ardından büyük övgüler alan genç yetenek, bir sosyal medya paylaşımıyla hislerini dile getirdi.

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İspanya La Liga’nın 29. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna’yı 4-2 mağlup ederken karşılaşmaya milli futbolcumuz Arda Güler'in orta sahadan çektiği harika şut damga vurdu.

Arda Güler’in maçın 90+4’üncü dakikasında orta sahadan yaptığı vuruş ise üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Federico Valverde’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ardından Arda Güler hakkında açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim. Arda’nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim için o şut bir gol" ifadelerini kullandı.

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Müsabakanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Arda Güler, Osasuna karşılaşmasında çekilen iki fotoğrafına yer vererek "İyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga

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