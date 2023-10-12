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Hari Vukas ve Toni Modric Beşiktaş'ta

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#Beşiktaş#Hari Vukas#Toni Modric
Hari Vukas ve Toni Modric Beşiktaşta
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 17:11

Beşiktaş Kulübü, yardımcı antrenörlük görevine Hari Vukas'ın, atletik performans antrenörlüğüne ise Toni Modric'in getirildiğini açıkladı.

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Beşiktaş Futbol A Takım Teknik Kadrosu'na iki yeni isim katıldı.

Siyah beyazlılar, Hari Vukas ile Toni Modric'in göreve başladığını resmen duyurdu. Bu isimler Burak Yılmaz'ın ekibinde çalışacak.

Hari Vukas, Türkiye'de daha önce Galatasaray'da Igor Tudor'un ekibinde görev yapmıştı...

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar

Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.

Vukas’a ve Modric’e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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#Beşiktaş#Hari Vukas#Toni Modric

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