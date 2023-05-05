Hande Baladın: CEV Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk takımının olması büyük gurur

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Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olan Eczacıbaşı Dynavit smaçörü Hande Baladın; CEV Şampiyonlar Ligi, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri, kariyeri ve hedefleri hakkında Spor Arena'nın sorularını yanıtladı.

-CEV Şampiyonlar Ligi finalinde rakibiniz Vakıfbank. Rakibinizi nasıl değerlendirirsin?

Avrupa’nın en büyük kupasının final maçı, derbisi olacak. Vakıfbank’ı çok iyi tanıyoruz. Hem ezeli rakibimiz, hem de ebedi dostumuz. Tabii ki seyir zevki yüksek, finale yakışır bir maç olacağına eminim. Bu sene ligde de karşı karşıya geldik. Tabii ki Torino’nun atmosferi bambaşka olacaktır. Heyecanlıyız!

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-İki Türk takımının finalde olması senin için ne anlama geliyor?

Çok büyük bir gurur. İki Türk takımının finalde olmasından önce Fenerbahçe’yi de unutmamak lazım. Son 4’e 3 Türk takımı ile girdik. Bu da Türk voleybolunun kalitesini, seviyesini ve doğru yolda olduğunu gösteriyor. Yapılan yatırımlar ve desteklerin karşılığını almak bizlere ve voleybola başlayan gençlere umut oluyor.

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-Normal sezonda Vakıfbank karşısında daha üstün oyunlarla galibiyetler elde ettiniz. Bu durumun finalde psikolojik yansıması nasıl olur? Avantaj mı, dezavantaj mı?

Sezon içerisinde kazandığımız önemli galibiyetler aslında takıma özgüven aşılıyor. Doğru çalıştığımızı, iyi hazırlandığımızı gösteriyor. Fakat geçmişi düşünmeden, oynadığımız maçların skorlarından bağımsız her maça kazanma arzusu ile çıkıyoruz. Bu mantalitenin de bizi ileriye taşıyacağına inanıyoruz.

-Milli Takım’dan beklenti çok büyük. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri hakkında ne düşünüyorsun?

Türk voleybolunun geldiği nokta, en iyi liglerden biri olması bizleri inanılmaz mutlu ediyor. Tokyo Olimpiyat’larına gitme hayalini dahi kurarken, orada olup çok büyük bir fırsatı kaçırdığımızın farkındayım. Bu yaz önümüzde 3 önemli turnuva var. VNL, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri. Tabii ki her maça, turnuvaya yaklaşırken adım adım gitmek istiyoruz. Önce Paris biletini alıp, daha sonrasında kürsüde yer almak istiyoruz. İnanıyorum ki güzel sonuçlar elde edeceğiz.

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-Türkiye’de rakip takımlarda oynayan, performansını beğendiğin isimler var mı? Neden?

Gabi. Dışarıdan çok disiplinli ve istikrarlı bir oyuncu gibi gözüküyor. Kazandığı başarılar ve lider ruhu örnek alınması gereken bir sporcu olduğunu düşünüyorum.

-Sporcu olarak örnek aldığın, onun gibi olmak isterim dediğin bir rol modelin kimdir?

İsim vermek çok doğru olmaz fakat şunu söyleyebilirim ki takip ettiğim sporlardan birçok oyuncunun beğendiğim özelliklerini almaya çalışıyorum. Voleybol dışındaki sporları izlemek saha içindeki bakış açımı da genişletiyor.

-Kariyerinde birçok pozisyonda oynadın. Bu avantaj mı, dezavantaj mı?

Avantaj tabii. Sahanın her yerinde olmak bana küçük yaştan beri tecrübe kattı. Farklı pozisyonların, farklı teknikleri gelişebilmem için çok önemliydi.

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-İleriye dönük hedeflerin neler? Hedeflerinin ne kadarını başardın? Senin için zirve neresi?

Hedef koymak yerine biraz daha anda kalıp içinde bulunduğum sürece odaklanmaya çalışıyorum. Tabii ki kazanmak istediğim kupalar var, hayalini kurduğum birçok an var. Ama kesinlikle benim için zirvenin olmadığına eminim Önce kulübümle, sonrasında da milli takımla kazanabileceğim bütün kupalara talibim

-Voleybolun yanı sıra yapmaktan keyif aldığın şeyler neler?

Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Boş vakitlerimde arkadaşlarımla vakit geçirip bir şeyler paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Yeni yerler keşfetmek aslında hobilerimin arasında diyebilirim. Kısıtlı boş vaktimi beni mutlu eden küçük şeylere ayırıyorum.

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-Büyük bir hayran kitlen var. Onların desteği sana nasıl etki ediyor?

Tabii ki bu destek beni çok pozitif etkiliyor. Kız çocuklarına, genç sporcu arkadaşlarıma rol model olabilmek küçük yaşta hep hayalini kurduğum bir şeydi. Şimdi onların beni desteklediğini görmek çok özel. Umuyorum ki sadece bana değil, Türk voleyboluna olan destek katlanarak devam eder.

-Seni rol modeli olarak gören birçok genç kız var. Onlara ne söylemek istersin?

Hayal etsinler, inansınlar ve çok çalışsınlar. İnişli çıkışlı bu yolda vazgeçme fikrini akıllarına dahi getirmesinler.