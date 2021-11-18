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Hamzaoğlu'ndan Gökhan Gönül açıklaması! "2-3 hafta daha..."

#Çaykur Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Gökhan Gönül
Hamzaoğlundan Gökhan Gönül açıklaması 2-3 hafta daha...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Hem rakibimizin pozitif yönlerini, güçlü yönlerini önlemeye çalışacağız hem de her takımın zaafı olduğu gibi Konyaspor'un da zaafları var. Bunlardan da faydalanmaya çalışacağız." dedi.

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Hamzaoğlu, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere, Konsyaspor'un bu sezon iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Konyaspor'un istikrarlı ve disiplinli bir takım olduğuna işaret eden Hamzaoğlu, "Yetenekli oyuncular ve sonuca giden futbol ile şu andaki yerlerinde hak ediyorlar." ifadesini kullandı.

Hamzaoğlu, göreve geldikleri günden beri her hafta üstüne koyarak devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Takım olduğumuz daha da kendini hissettirmeye başladı. Bu maçta da takım bütünlüğüne ihtiyacımız olacak. Hep beraber hareket etmeye ihtiyacımız olacak. Hem rakibimizin pozitif yönlerini, güçlü yönlerini önlemeye çalışacağız hem de her takımın zaafı olduğu gibi Konyaspor'un da zaafları var. Bunlardan da faydalanmaya çalışacağız. Buna yönelik çalışmalarımız sürdü. Tabii ki milli takımda olan arkadaşlarımız henüz aramıza tam olarak katılmış olmasalar bile diğer oyuncularımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Önümüzde 2-3 günümüz daha var. İyi bir oyun ve anlayışla beraber hak ettiğimiz bir sonuçla ve galibiyetle dönmeyi arzuluyoruz."

Kulüp Başkanı Tahir Kıran ile İstanbul'da bir görüşme yaptıklarını anlatan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

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"Hem bugünümüzle ilgili hem gelecekle ilgili neler yapabiliriz, neleri daha iyi duruma getirebiliriz, bunları konuştuk. Tabii ki şu anki görüntüye göre devre arasında bir şeyler yapmamız gerekir mi, gerekmez mi? Bunları da konuştuk. Bir yandan tabii o çalışmaları sürdürürken bir yandan da bir karara vardık. Evet, elimizde her gün gelişen bir kadro ve takımımız var. İyi mücadele ediyoruz. Devre arasına kadar 7 maçımız daha var. Tamamen bu maçlara odaklanarak bir taraftan eksiklerimize yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Bu maçlardan da toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı öncelik haline getirdik. Buna odaklanmış durumdayız. Şu anda tamamen düşüncemiz bu ve bunun ilk etabı olan Konyaspor maçı, tamamen buna konsantre olmuş durumdayız."

Hamzaoğlu, takımdaki sakatlıklara ilişkin de "Gökhan Gönül'ün sakatlığı iki veya üç hafta daha sürecek. Remy iki gündür takımla beraber çalışıyor. Alper Potuk belki yarın takımla beraber başlayabilir ama bu hafta herhalde o da aramızda olamaz. Onun dışında zaten Ronaldo ameliyat oldu. O da devre arasına kadar yok. Şu an başka bir eksiğimiz görünmüyor. Cemali Sertel'in milli takımda ufak bir sakatlığı oldu ama bugün takımda birlikte çalışmalara başlayacak." bilgisini paylaştı.

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#Çaykur Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Gökhan Gönül

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