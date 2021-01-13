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GeriFutbol Hamza Hamzaoğlu: "Hedefe gitmek isterdik"
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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 01:06 | Son Güncelleme:

Hamza Hamzaoğlu: "Hedefe gitmek isterdik"

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Hamza Hamzaoğlu: "Hedefe gitmek isterdik"
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'a elenen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bugün güzel bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Hamzaoğlu, güzel bir mücadele örneği sergilendiğini anlattı.

Maçı karşılaşmanın son bölümünde kaybettiklerini belirten Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle bir maçla ilgili konuşmak açıkçası zor oluyor. Bazen 'kazandık' derken kaybedebiliyorsunuz, futbol böyle bir şey değil. Zor bir maçı geride bıraktık. 120 dakika kolay değil. Oldukça yorulduk. Hafta sonu oynayacağımız maça hazırlanmak zorundayız. Nasip böyleymiş. Aslında kupada ilerlemek hedefe gitmek isterdik ama olmadı."

Hamza Hamzaoğlu: Hedefe gitmek isterdik

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