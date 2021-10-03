Hamza Hamzaoğlu: "Hakemlerimizin kafasında başka hesaplar olmaması gerekir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rizespor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık ve Musleraya tepki Karar sonrası...Rizespor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık ve Muslera'ya tepki! Karar sonrası...#Galatasaray
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken sevinç Gustavonun golü sonrası...Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken sevinç! Gustavo'nun golü sonrası...#Fenerbahçe
Uğur Şahinden aşı açıklaması: DeğişecekUğur Şahin'den aşı açıklaması: Değişecek!#Uğur Şahin
Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)#Çaykur Rizespor
En yetkili isim açıkladı: Cezasını çekecekEn yetkili isim açıkladı: Cezasını çekecek#Gürcistan
Bakan Koca uyardı ve ekledi: Hastalığın yayılması kolaylaştıBakan Koca uyardı ve ekledi: Hastalığın yayılması kolaylaştı#Koronavirüs
Önce alışveriş yaptı, son duyurdu: Talimatı verdikÖnce alışveriş yaptı, son duyurdu: Talimatı verdik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Terimden Rizede flaş açıklamalar G.Saray budurTerim'den Rize'de flaş açıklamalar! 'G.Saray budur'#Galatasaray
Vali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti Alkışlanacak hareketVali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti! Alkışlanacak hareket#Beşiktaş Kaymakamı
Sır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre olduSır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre oldu!#ABD
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)#Fenerbahçe
Aleynanın sır ölümü Geride bu not bulundu, babasından şok iddia...Aleyna'nın sır ölümü! Geride bu not bulundu, babasından şok iddia...#Iğdır
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Usta oyuncuya veda Öldüğünü kabul edemiyorumUsta oyuncuya veda! 'Öldüğünü kabul edemiyorum'#İlhan Daner
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Hamza Hamzaoğlu: "Hakemlerimizin kafasında başka hesaplar olmaması gerekir

#Çaykur Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Galatasaray
Hamza Hamzaoğlu: Hakemlerimizin kafasında başka hesaplar olmaması gerekir

Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza, "Hakemlerimizin kafasında başka hesaplar olmaması gerekir. Net olmalılar. Her maçta takım ayırmaksızın, skora bakmaksızın karar vermeleri gerekiyor." dedi.

Haberin Devamı

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele ve oyun anlamında iyi olduklarını belirtti.

Sahada ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik ettiğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Bu mücadelenin hakkı en azından beraberlik olmalıydı. Son dakikada yediğimiz golden önce bize göre Alberk'e yapılan faul, daha sonra Boyd'a yapılan çekme var. Ali Palabıyık kaçırmış olsa bile bunlara VAR hakemlerinin dikkat etmesi gerekirdi. Mağlup olmak üzücü ama sevindirici olan taraf oyuncularımın ortaya koyduğu karakter, takım olma adına sahada verdikleri mücadele." diye konuştu.

Karşılaşmada penaltı atışından yararlanamayan Boldrin'den memnun olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, penaltıyı her oyuncunun kaçırabileceğini, önemli kısmın, oyuncuların sahada istek ve arzu ortaya koymaları olduğu vurguladı.

Hamzaoğlu, bir basın mensubun, hakemlerin yönetimine ilişkin sorduğu soruyu şöyle yanıtladı:

Haberin Devamı

"Hakemler de sonuçta insan, onlar da hata yapacaklar. Biz antrenör olarak hata yapıyoruz, oyuncular da sahada hata yapıyor. Hakemlerimizin kafasında başka hesaplar olmaması gerekir. Net olmalılar. Her maçta takım ayırmaksızın, skora bakmaksızın karar vermeleri gerekiyor. Hakemleri baskı altına aldıkça, onların bu tavrı, düşünceleri devam edecek. Buna hep beraber karar vermemiz gerekiyor. Hakem hatası olur ama sadece kendi lehimize baskı yapmak bana göre doğru değil. Hataları konuştuk ama bundan ötesi zarar verir. Büyük takımlar kendi lehlerine olması için bu baskıyı kullanıyorlar. Bu da hakemleri olumsuz etkiliyor."

Çok karakterli oyunculara sahip olduklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Devre arasına kadar her oyuncumuzdan faydalanacağız. Hepsi değerli. Bu arkadaşlarla zor durumların üstesinden geleceğiz. 8 hafta sonunda ligin dibindeyiz. Buradan yukarıya çıkmak zor. Uzun süre dipten nefessiz yüzeceğiz ama sonunda inşallah suyun yüzüne çıkacağız." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çaykur Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Galatasaray