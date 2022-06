Hamit Altıntop'tan 'yeni milli takım' açıklaması! Ferdi Kadıoğlu ve diğer yeni katılanlar...

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı’nda yeni bir jenerasyon olduğunu ve iyi bir yolda olduklarını belirterten Servet Yardımcı "Bu dört maçı da iyi sonuçlarla alıp sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri için iyi bir hale gelmek istiyoruz" diye konuştu. Hamit Altıntop ise yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Benim için 4-0’dan ziyade arkadaşlar, 27 Mayıs’ta toplandıkları andan beri ciddiyetleri, samimiyetleri, kendilerini eleştirmeleri; ondan daha önemlisi takım halinde hareket etmeleri sinyalini veriyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup’taki 2’nci maçında Litvanya ile oynayacağı karşılaşma için THY’ye ait özel uçakla bu ülkenin başkenti Vilnius’a gitti. İstanbul Havalimanı’ndan hareket öncesi, kafilede yer alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop basın mensuplmarına açıklamalarda bulundu. A Milli Takımın iyi bir yolda olduğunu belirten başkan Servet Yardımcı, "Litvanya’ya gidiyoruz. Dört maçı almak istiyoruz. Yeni bir jenerasyon var. Takım çok iyi hazırlanıyor. Çok mutlular. Stefan Kuntz çok memnun. Bu kamp süresi çok başarılı geçiyor. Bu dört maçı da iyi sonuçlarla alıp sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri için iyi bir hale gelmek istiyoruz. Teknik ekibi kutluyorum" diye konuştu.



ALTINTOP: GENÇ ARKADAŞLARI GELECEĞE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ



Faroe Adaları karşısında A Milli Takımın aldığı galibiyeti değerlendiren Hamit Altıntop ise yeni bir sayfa açtıklarını belirtti. Altıntop, "Hedef 2024. Bu hedefe giden yolda Uluslar Ligi C grubu var. Bizim olmamamız gereken bir grup. Geçmişteki performanslardan dolayı yerimiz burasıymış. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Baktığımızda kağıt üzerinde küçük ülkeler diye gözüküyor ama artık herkes defans yapmasını biliyor. Fizik anlamda çok iyi ülkeler. Bölüm bölüm iyi şeyler yaptık. Güzel goller vardı. Benim için 4-0’dan ziyade arkadaşların 27 Mayıs’ta toplandıkları andan beri ciddiyetleri, samimiyetleri, kendilerini eleştirmeleri; ondan daha önemlisi takım halinde hareket etme sinyali veriyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Genç arkadaşlarımız katıldı. Genç arkadaşları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.



FERDİ’NİN PERFORMANSI



A Milli Takım’da ilk kez forma giyen Ferdi Kadıoğlu’nun performansını değerlendiren Altıntop, "Ferdi’nin değerli olduğunun altını her zaman çizerek söyledik. Ferdi ile gayet memnunuz. Kendi kulübünde çok iyi performans gösterdiği için zaten burada. Umuyorum ki kendisi ileride daha başarılı olacaktır; Milli Takım için de daha faydalı olacaktır. İyi bir başlangıç oldu. Onun için de bizim için de hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.



MİLLİ TAKIMA YENİ KATILAN İSİMLER



Milli takıma yeni katılan isimlerle ilgili bir soru üzerine Hamit Altıntop, şunları söyledi:



"Listemiz kabarık ama kabarık olmayan tarafı devamlılık. Devamlılık sadece saha içi performansı değil. Biz bu vatanı, bu toprakları, bu Milli Takımı temsil ediyorsak saha dışıda; hakemlerle diyalogumuz, taraftarla ilişkilerimiz, verdiğimiz mesajlar da önemli. Sadece iyi futbolcu olmak Milli Takım için yeterli unsur değildir. Saha dışı da beklentilerimiz var."



"BUNLAR BİZE UMUT VADEDİYOR"



Burak Yılmaz sonrasında forvet bölgesindeki futbolcuların performansı hakkında görüşü sorulan Hamit Altıntop, "Milli Takımlarda dönem dönem eksikler olabiliyor. Bazen kaleci eksikiği olabiliyor ki, o çok şükür bizde söz konusu değil. Forvet de öyle gözüküyor. Ama Enes olsun, Serdar Dursun olsun, Halil Dervişoğlu olsun, Umut Bozok var. Başka arkadaşlar da var. Bunlar bize umut vadediyor. Arkadaşlarımıza inanıyoruz. Umarım genç arkadaşlar, eski futbolcuların rekorlarını kırarlar ve daha iyi performans gösterirler" şeklinde konuştu.