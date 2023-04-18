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Halterde Nuray Güngör Avrupa şampiyonu oldu

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#Halter#Nuray Güngör#Avrupa Şampiyonası
Halterde Nuray Güngör Avrupa şampiyonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 19:43

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası 64 kilo kadınlarda Nuray Güngör koparmada 99 kilo ve toplamda 219 kiloluk derecesiyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular madalya kazanmaya devam ediyor.

40 ülkeden 172 kadın, 146 erkek toplam 318 sporcunun katıldığı organizasyonun 4’üncü gününde 64 kilo kadınlarda Nuray Güngör koparmada 99 kilo ve toplamda 219 kiloluk derecesiyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu ve İstiklal Marşımızı okuttu. Milli sporcu silkmede ise 120 kilo ile bronz madalya kazandı.

Bu sıklette milli sporcu Aysel Özkan koparmada 98 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanırken, silkmede 115 kilo ve toplamda da 213 kiloluk derecelerle yarışmayı tamamladı.  

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#Halter#Nuray Güngör#Avrupa Şampiyonası

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