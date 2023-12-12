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Ankaragücü ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından ise skandal bir olay yaşandı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması, Türk ve dünya basınında geniş yer bulmuştu. 'Kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanan Koca ile ilgili nasıl bir yaptırım uygulanacağı ise merak konusu haline gelmişti.

Spor Arena - Muhammet Duman

Spor hukukçusu Anıl Dinçer, Spor Arena'ya yaptığı açıklamayla çirkin saldırının hukuki yönüne dair bilgiler verdi.

"ANKARAGÜCÜ’NE SAHA KAPATMA CEZASI"

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Faruk Koca'nın 1-3 arası hapis cezası alabileceğini belirten Dinçer, "TFF Disiplin Talimatı’nın, ‘saldırı’ başlıklı 44.maddesi ve ‘kavga’ başlıklı 45.maddesinde ciddi cezalar öngörülmektedir. 44. maddeye göre ilgili kulüp başkanı, 400 gün hak mahrumiyeti ve 825 bin TL para cezası alabilir. 45. maddeye göre ise 200 gün hak mahrumiyeti cezası ve 390 bin TL para cezası alabilir. Bunlar eklenerek gidebilir. Bu nedenle, Faruk Koca’nın 1.5-2 yıl sahalardan uzak kalma ihtimali var. Kulübün ise saha kapatma ve para cezası alması oldukça kuvvetli ihtimal, çünkü kulüp başkanının yaptığı eylemlerden doğrudan sorumlu. Faruk Koca, ayrıca TCK 86’ya göre kasten adam yaralama suçundan ceza alabilir. Müsabaka hakemleri, ‘kamu görevlisi’ olarak tanımlanıyor. Bu nedenle, 1-3 yıl hapis cezası mümkün." dedi.

“KANUN, ‘ŞİDDET VARSA YARI ORANINDA ARTIRABİLİRSİNİZ’ DİYOR”

Yaşanan olayın şikayete tabi olmadığını dile getiren Anıl Dinçer, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 17.maddesine göre de spor alanlarında kasten yaralama suçunun işlenmesi halinde şikâyet şartı aranmamakta. Yani şikâyete tabi olmayan bir ceza bu. Devlet resen soruşturma başlatır ve devamını getirir. Ayrıca ceza yarı oranında arttırılabilir. Öngörülen 1-3 yıllık ceza, yarı oranında arttırılabilir. Saldırı ve kavgaya ilişkin olarak TFF Disiplin Talimatı’nın hükümleri ve cezalar belli. Hak mahrumiyeti ve para cezası var. Ayrıca, konu adli vaka. Adli olarak TCK’da 1 ila 3 yıl olarak ceza öngörülmüş. 6222 sayılı kanunda 'futbol müsabakalarında şiddet varsa, yarı oranında artırabilirsiniz.' diyor." ifadelerini kullandı.

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“HAKEM, KAMU GÖREVLİSİ SAYILDIĞI İÇİN CİDDİ CEZALAR GELECEK”





Hakemlerin kamu görevlisi olarak sayılması nedeniyle cezaların ciddi boyutta olacağının altını çizen Dinçer, "6222 sayılı kanunun 20. maddesi önemli. Olayın seyrini ve ceza miktarını artıran unsurlardan biri de şu: Hakemler kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır. Yani hakemler kamu görevlisi. Ondan dolayı ciddi cezalar gelecek. Bir kamu görevlisine karşı yapılmış bir şiddet eylemi var. Buna benzer bir olay daha önce İstanbul Süper Amatör Lig’de yaşanmıştı. Genç takım maçında hakeme vuran 20 yaşındaki futbolcuya, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, hapis cezası ve 1 yıl süreyle spor alanlarına giriş yasağı vermişti. Hakim, hakeme saldıran futbolcuya önce 4 ay hapis cezası verdi. Hakemin kamu görevlisi sayılmasından dolayı futbolcunun cezası 6 aya yükseltilmişti." şeklinde konuştu.

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“FARUK KOCA, 2 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI ALIRSA YÖNETİCİLİK YAPAMAZ”

Son olarak Faruk Koca'nın yöneticilik durumuyla ilgili de bilgi veren Anıl Dinçer, "Devlet bunu kamu davası olarak görecek ve şikâyete tabi olmaksızın soruşturma başlatacak ve devamını getirecektir. Sonuç olarak; 1.5 yılı bulabilen hak mahrumiyeti cezası, 1 milyon TL’yi aşacak para cezası, belki 4.5 yılı bulabilecek hapis cezası, maksimum olarak öngörülen cezalardır. Ayrıca, kişilik haklarına saldırı olduğu için ek cezalar gelebilir. Faruk Koca, şu an kulüp yöneticiliği yapamayacak ama ileride onu engelleyecek çok fazla bir durum yok. Bunun tek istisnası ise kasten işlenen suçtan 2 yıldan fazla hapis cezası alması." diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

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Ankaragücü - Rizespor maçının ardından koşarak sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmişti. Müsabakanın hakemi Meler, aldığı darbe sonrasında yere yığıldı. Birçok kişi tarafından etrafı sarılan tecrübeli hakem, defalarca tekmelendi. Kendisini korumaya çalışan Meler'i önce yardımcıları, sonra ise güvenlik güçleri kurtardı. Ayağa kalkan Halil Umut Meler'in sol gözünün altındaki morarma ve şişlik dikkat çekerken, müsabakada görev yapan hakemler polis kalkanı eşliğinde soyunma odasının yolunu tuttu.

Hastaneye kaldırılan Meler için sağlık durumu hakkında açıklamayı hastane Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut yaptı. Hastanenin acil bölümden girişi yapılan FIFA kokartlı hakemin gerekli tetkiklerinin yapıldığını belirten Yörübulut, "Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabah kadar takip edeceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.