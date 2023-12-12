Halil Umut Meler'e meslektaşlarından destek... Fırat Aydınus: 'Bu fotoğraflara iyi bakın, kararınızı alın!'

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MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin sonunda saha karıştı ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olaylı saldırının ardından hakem camiasından tepkiler yükseldi.

FIRAT AYDINUS: FOTOĞRAFLARA İYİ BAKIN

Eski hakem ve spor yorumcusu Fırat Aydınus, "Süper Lig kadrosundaki tüm hakemler ve gözlemciler; kurumlarınızdan bağımsız bir şekilde bu fotoğraflara iyi bakın… Onur ve şeref için birlik olun… Bu hafta sonu için kararınızı alın… Halil Umut Meler ülke futbolumuzun ve hakemliğimizin bir değeridir…" çağrısında bulundu.

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ATİLLA KARAOĞLAN: O YUMRUK HEPİMİZE ATILDI KARDEŞİM

Mücadelenin ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından maç sonunda yumruklanan Halil Umut Meler'e Süper Lig hakemlerinden Atilla Karaoğlan'dan destek geldi. Olayın ardından Süper Lig'de son olarak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Atilla Karaoğlan, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim, yalnız değilsin" paylaşımını yaptı.

TÜRK FUTBOLU İÇİN KAPKARA BİR GECE



Ali Palabıyık da Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi: "Geçmiş olsun kardeşim, söylenecek söz yok. Türk futbolu için kapkara bir gece"

LALE ORTA: TÜRK FUTBOLUNUN EN KARA GÜNÜ



Eski MHK Başkanı Lale Orta da yaşananlara tepkisiz kalamadı. Lale Orta paylaşımında, "İçim acıdı. Türk futbolunun en kara günü... Şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.